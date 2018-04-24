Медведев «морально одобрил» проект электродвигателя в технопарке «Слава»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел московский технопарк «Слава» и «морально одобрил» внедрение электродвигателя на основе высокотемпературного сверхпроводника.

В технопарке Медведев ознакомился с новой разработкой – токоограничивающими устройствами, основанными на высокотемпературном сверхпроводнике второго поколения. Они используются в электродвигателях, передает ТАСС.

Сообщается, что это устройство в несколько раз меньше по размеру, чем традиционный электродвигатель, при равной мощности. Оно может использоваться в самолето- и судостроении.

Медведева попросили дать указания Минэнерго разработать программу внедрения технологии. «Если морально, то, безусловно, уже одобрил», – ответил премьер-министр.

Кроме того, Медведеву показали магнитноплазмодинамический двигатель: два небольших аппарата могут поднять спутник до геостационарной орбиты, при этом потратив меньше топлива, чем ракета. Запуск спутника происходит обычным способом, потом маленькие двигатели поднимают аппарат на нужную высоту. Предполагается, что через пару лет изобретение можно будет опробовать на МКС. «Если эта альтернатива существующим идеям, это хорошо», – заметил Медведев.

Дальше главе правительства продемонстрировали приборы, используемые для сборки оптических томографов. Сообщается, что большая часть комплектующих продается в Японию, а Россия закупает уже готовые японские томографы. Медведев выразил надежду, что в России появятся свои томографы.

Технопарк «Слава» создан в апреле 2008 года, говорится в сообщении правительства России. На его площадке размещается 80 инновационных компаний, специализирующихся в биомедицине, робототехнике, приборостроении, энергетических технологиях, информационно-коммуникационных технологиях. С 2015 года технопарк является членом Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP).