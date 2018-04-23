Киркоров объявил о дебюте своих детей на сцене

Певец Филипп Киркоров заявил о дебюте своих детей на концертах в Санкт-Петербурге.

По словам певца, концерты были особенными, потому что «все эти три дня за кулисами и в зале присутствовали, поддерживали и вдохновляли меня, приехавшие впервые в Санкт-Петербург мои дети», – написал Киркоров в Instagram.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 23 Апр 2018 в 5:12 PDT

Он опубликовал видео, на котором его сын Мартин и дочь Алла-Виктория поют новый детский хит «Бабушки любят танцевать»:

«Этот дебют Аллы-Виктории и Мартина на сцене БКЗ «Октябрьский» запомнят все: и мы и зрители! Похоже «Зайка» спустя 22 года приобрела благодаря моим детям второе дыхание и вторую жизнь, ну а на смену, спасибо замечательному композитору Алексею Малахову, который написал новый детский хит «Бабушки любят танцевать», – подытожил Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях фото в модных спортивных брюках и жилетке от Greg Lauren и рубашку от Supreme, однако подписчики высмеяли его «прикид», который сравнили с одеждой маляра.