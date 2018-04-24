Хантсман рассказал о системе сигналов с российским коллегой

Посол США в России Джон Хантсман назвал российского коллегу Анатолия Антонова другом и рассказал, что у них есть своя система сигналов.

«Для вас это не будет удивлением, Анатолий Антонов является моим другом, и у нас есть своя система сигналов, которыми мы обмениваемся, и он тоже делится своей озабоченностью», – передает РИА «Новости» слова Хантсмана во Владивостоке.

Напомним, во вторник посол США Джон Хантсман впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с его родной Калифорнией. Ожидается, что также дипломат посетит Сахалин.

В ходе визита Хантсман заявил, что президент США Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать с лидером России Владимиром Путиным и стабилизировать отношения между странами.