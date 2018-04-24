Блогеры пристыдили Яну Рудковскую за шикарный завтрак

По мнению подписчиков, Яна Рудковская устроила показуху из завтрака, превратив обычный прием пищи в хвастовство.

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская снова стала объектом раздражения для своих подписчиков. На этот раз она подверглась нападкам после фото в Instagram, на котором показала поклонникам свой завтрак из гречки, свежих фруктов и сока со сладостями.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 24 Апр 2018 в 12:58 PDT

«Завтрак должен быть не только вкусный, но и полезный», – написала на своей странице Яна Рудковская.

«Показуха, а не завтрак. Красивый понт – дороже денег! (Это я про время на часах)», – считает larissa_mashkova.

«Ничего особенного, такие завтраки позволяет себе каждый. Наверное, хочет, чтобы все завидовали что люди она ест», – заявила lena_12_11.

«А почему на одну персону? Остальные едят на кухне?», – спросила astafurowa2015.

«Почему обычный завтрак, пусть красивый, пусть не как у всех, но это доставляет людям отрицательные эмоции, непонятно. Многие пишут ерунду какую-то, а надо просто пожелать приятного аппетита, и у вас все будет хорошо тогда в жизни», – встала на защиту Рудковской Ирина.

Ранее Яну Рудковскую уже не раз критиковали за шикарную жизнь: она выложила фото подарка подруг, после чего в ее адрес посыпались оскорбления.