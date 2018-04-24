В мире найдены десятки неизвестных науке существ

В Индонезии ученые обнаружили десятки видов крабов, креветок и омаров, ранее не известных науке.

Во время двухнедельной экспедиции исследователи выловили более 12 тыс. морских существ, передает РИА «Новости» со ссылкой на IFL Science.

Так, например, были выловлены омары Thaumastocheles massonktenos с клешнями, похожими на цепную пилу. Они живут на глубине 500 метров и питаются илом, для чего и предназначены необычные конечности.

Также был найден глубоководный кальмар Histieuthidae с глазами разного размера: большой помогает в поиске пищи, а маленький обращен вверх и предназначен для улавливания света.

В ноябре сообщалось, что на Камчатке ученые обнаружили 30 новых видов морских существ.