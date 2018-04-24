Съевшего материалы дела в суде адвоката заставили лечиться

Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей защитника в мировом суде, съевшего материалы дела, сообщила пресс-секретарь суда Дарья Галкина.

Кроме того, защитника отправили лечиться от наркозависимости, передает РИА «Новости».

Из приговора следует, что защитник пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а после съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.

Мужчина был признан «виновным по ч. 1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия)».

Отмечается, что дело рассматривалось в особом порядке – подсудимый полностью признал вину.

«Данный приговор на сегодняшний день не обжаловался, но и не вступил в законную силу», – пояснила Галкина.