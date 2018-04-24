Евро впервые за две недели опустился ниже 75 рублей

Евро в ходе торгов во вторник утром впервые за две недели опустился ниже 75 рублей на фоне ослабления европейской валюты на форекс и некоторого снижения геополитических рисков для рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.07 мск вторника снижался на 21 копейку – до 61,59 рубля, курс евро опустился на 35 копеек, составив 75,08 рубля, передает РИА «Новости».

Евро на форекс закрепляется ниже 1,22 доллара, обновляя минимумы с начала марта.