В составе ВМФ сформируют полки беспилотников

Министерство обороны риняло решение сформировать полки беспилотников в составе Военно-морского флота.

Первый полк БЛА уже был создан в качестве эксперимента на Северном флоте, пишут «Известия».

Отряды БЛА создали также на Камчатке, в Североморске и в Крыму, в 2015 году их переформировали в эскадрильи.

Теперь же принято решение о формировании подобных соединений во всех флотах страны, а уже созданные отряды укрупнят и переформируют в полки.

Отмечается, что в данный момент Вооруженные силы России занимают второе место в мире по количеству дронов; с 2011 года количество БЛА в российской армии увеличилось более чем в 10 раз – со 180 единиц до 1980 единиц (на 2016 год).

Сейчас в ВМФ, ВКС и сухопутных войсках насчитывается 67 рот БЛА.

«С появлением дронов возросли возможности сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Нашей армии удалось воплотить в жизнь концепцию разведывательно-огневых контуров. Автоматизированная система управления в режиме онлайн концентрирует всю необходимую информацию о ситуации в заданном оперативном районе. Полная и объективная картина позволяет командованию принимать быстрые и правильные решения», – рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

Подчеркивается, что российские БЛА уже прошли боевое крещение – группировка армейских дронов в Сирии порой достигала 70–80 аппаратов.

Вооруженные силы используют несколько типов БЛА. Самые распространенные – это «Орлан-10», «Элерон-3СВ», «Гранат», «Застава» и «Форпост». Они относятся к легким или средним боевым дронам.

«Застава» и «Форпост» выпускались в России по израильской лицензии, но были модернизированы. Остальные аппараты – отечественной разработки.

«Орлан-10» является самым массовым из перечисленных аппаратов. Он относится к классу средних, радиус действия – до 120 км. Машина может быть оснащена дневными или ночными камерами, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способна передавать видео в режиме онлайн, находиться в воздухе до 14 часов и подниматься на высоту до 5000 м.

«Орланы» применяются группами по два-три аппарата. Один из них ведет разведку на расстоянии 1–1,5 км от земли, второй – несет средства РЭБ, находясь чуть выше, третий – с высоты 4,5–5 км ретранслирует видео на базу.

«Элерон-3СВ» и «Гранат» относят к классу легких, радиус их использования – до 30 км. Отвечают за тактическую разведку местности, патрульные полеты, участвуют в поисково-спасательных операциях.

На вооружении ВМФ стоят «Форпосты». Отмечается, что эти дроны значительно расширили возможности береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». При проведении противодесантной операции они помогут вовремя обнаружить противника и обеспечат точность ракетного удара.

Также БЛА должны поступить на вооружение кораблей. Например, фрегаты проекта 11356 типа «Адмирал Григорович» могут получить «Орланы-10».

Соответствующие испытания прошли летом 2017 года в Черном море. Дроны позволят фрегатам увеличить точность поражения морских и наземных целей.

В Сухопутных войсках созданы роты БЛА дивизионного и бригадного подчинения; здесь на вооружении в основном стоят «Орланы-10».

В мотострелковых и танковых частях дроны обычно занимаются разведкой – с их помощью командиры частей и подразделений могут в режиме онлайн отслеживать оперативную обстановку.

Мотострелки и танкисты могут передавать полученную от БЛА информацию представителям других родов войск, получив поддержку огнем.

В артиллерийских частях дроны занимаются разведкой и корректировкой огня в режиме онлайн.

Использование БЛА изменило тактику артиллерийского боя: несколько лет назад батареи могли не менять позиции неделями, однако сейчас это недопустимо. Артиллеристы должны первыми обнаружить противника, поразить его и оперативно сменить расположение.

БЛА-корректировщики существенно увеличили эффективность артиллерии при уничтожении единичных целей, приблизив характеристики ствольных и реактивных артсистем к высокоточному оружию.

Однако российский флот беспилотников уступает американскому по численности. Несмотря на это, иностранные эксперты считают, что отечественные БЛА с блоками радиоэлектронной борьбы превосходят аналогичные аппараты стран НАТО, и именно такие машины, по их мнению, являются главной угрозой для западных армий.

В будущем России предстоит сделать еще один шаг в развитии военных беспилотников –принять на вооружение тяжелые ударные дроны.

Ранее сообщалось, что в России запланировали создать высокоскоростной беспилотник.