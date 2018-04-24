Трамп в Белом доме стал чаще пользоваться мобильным телефоном

Президент США Дональд Трамп стал чаще пользоваться личным мобильным телефоном для связи с советниками и конгрессменами, что говорит о снижении влияния главы аппарата Белого дома Джона Келли, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«В последнее время он использует его (личный телефон) намного чаще», – заявил высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА «Новости».

По словам источников, после того, как экс-министр внутренней безопасности Джон Келли возглавил аппарат Белого дома, большую часть телефонных разговоров Трамп стал проводить через многоканальный телефон Белого дома. Благодаря этому Келли мог получить список тех, кому звонил Трамп.

Нынешнее поведение Трампа, по данным источников, говорит о том, что влияние Келли в Белом доме уменьшается.

После прихода Келли в Белый дом СМИ регулярно предполагали, что экс-министр долго не продержится на своем месте, как и его предшественник Райнс Прибас. Так на днях СМИ сообщили о конфликте главы аппарата Белого дома с Трампом.