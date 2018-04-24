Лавров заявил о русофобии на встрече глав МИД G7

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о русофобской подоплеке на встрече глав МИД государств «Большой семерки» в Торонто.

«Что касается встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что по русофобской линии пошли и те страны «семерки», которые заверяют Москву, что они не разделяют попыток изолировать Россию.



«Будем терпеливо ждать, будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер», – сказал Лавров.

Напомним, ранее во вторник в заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи в Торонто сообщалось, что санкции против России могут ужесточить.