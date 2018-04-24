Медведев подписал соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал временное соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, сообщила пресс-служба кабмина.

Как сообщается на сайте кабмина, соглашение «носит временный характер (сроком на четыре года)». ЗСТ создается для «ограниченной номенклатуры товаров».

Соглашение должно быть ратифицировано, поскольку его требования отличаются от тех, что предусмотрены законами России.