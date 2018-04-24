Посол США в России Джон Хантсман прибыл во Владивосток, сообщило местное американское генконсульство.

Хантсман собирался посетить Дальний Восток в 2017 году, но тогда, как объяснило посольство, местные власти не смогли найти возможность для встречи с представителем США, передает РИА «Новости».

Посольство отмечает, что нынешний визит – первый для Хантсмана в эту часть России. Во Владивостоке он «подробно ознакомится с работой генерального консульства США», в Южно-Сахалинске – «обсудит вопросы экономического сотрудничества и социальной ответственности бизнеса» с руководством «Эксон Нефтегаз Лимитед» («дочкка» ExxonMobil и проекта «Сахалин-1»).

Кроме того, у Хантсмана запланированы встречи с представителями общественных организаций и молодежи.

Посольство сообщило, что «Хантсман, безусловно, готов и будет рад встретиться с представителями руководства Приморского края, Владивостока и Южно-Сахалинска». В посольстве отметили, что официальные запросы были переданы региональным властям.