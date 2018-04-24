Украина внесла австрийского вице-мэра в черный список из-за визита в Крым

Вице-мэру австрийского города Линц Детлефу Виммеру запрещен въезд на Украину, сообщил украинский посол в Австрии Александр Щерба.

Щерба сообщил Виммеру, что вице-мэр «внесен в список невъездных лиц», передает ТАСС со ссылкой на Neues Volksblatt.

Посол пояснил, что в список Виммер попал из-за того, что посетил Крым. Щерба сказал, что в списке оказались и другие австрийские политики.

Виммер отвечает в городском магистрате за партнерство городов, и одним из городов-побратимов Линца выступает украинское Запорожье. Теперь деятельность Виммера по этому направлению ограничена, в частности, он не сможет принять участие в международном конгрессе на Украине.

Виммер заявил, что Киев, «ограничивая партнерство городов», совершает «самострел», а австрийская сторона сможет направить «больше ресурсов» на «другие кооперации, к примеру, с Россией и Китаем».

Виммер принимал участие в четвертом Ялтинском международном экономическом форуме. Также он посещал Крым в ноябре.