Медведев провел переговоры с и.о. премьера Армении

Состоялся телефонный разговор главы российского правительства Дмитрия Медведева с и.о. премьера Армении Кареном Карапетяном, сообщила пресс-служба кабмина России.

Медведева и Карапетян обсудили двусторонние отношения, а также «события в Армении». Российский премьер «выразил поддержку дружественному армянскому народу», а также указал на важность «сохранения ситуации в правовом конституционном поле».

Также главы правительств России и Армении обсудили «интеграционное взаимодействие в Евразийском экономическом союзе», передает РИА «Новости».