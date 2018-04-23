Израиль возобновил переговоры о свободной торговле с ЕАЭС

Израиль и Россия возобновили переговоры о заключении соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил израильский посол в Москве Гарри Корен.

«Сегодня мы возобновили переговоры о подготовке соглашения о зоне свободной торговли с государствами-членами ЕАЭС», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что между Россией и Израилем налажен «интенсивный политический диалог», в том числе на высоком государственном уровне.

«Торговый оборот в 2017 году возрос почти на 20% и составил около 3 млрд долларов», - заявил Корен.

По его словам, в этом году также планируется заседание межправительственной торгово-экономической комиссии России и Израиля. Корен заметил, что отношения между Россией и Израилем в целом демонстрируют «прекрасный рост и развитие».

«Мы не забываем, что 70 лет назад Москва поддержала нас на Генеральной ассамблее ООН», – отметил посол.

О начале переговоров о свободной торговле между Израилем и ЕАЭС сообщалось летом 2016 года.