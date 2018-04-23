Убит глава йеменских повстанцев-хуситов

Глава политбюро йеменских повстанцев «Ансар Аллах» (также известных как хуситы), руководитель Высшего политического совета Йемена Салих ас-Саммад убит в результате авианалета.

«Глава Высшего политического совета Йемена Салех ас-Саммад был убит в ходе вражеского налета в минувшую среду», – говорится в заявлении хуситов, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале декабря в Йемене начались вооруженные столкновения между повстанцами-хуситами и сторонниками правительства. Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех заявлял, что хуситы выполняют политический заказ Ирана.

Вооруженный конфликт в Йемене, в котором участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» и правительственные войска, начался еще в 2014 году. Йеменские власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.