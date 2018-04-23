Работники завода «Русала» попросили Москву спасти Саяногорск от последствий санкций

Сотрудники Саяногорского алюминиевого завода «Русала», который попал под американские санкции, считают, что если правительство не сможет минимизировать последствия ограничительных мер, город «обречен», сообщают СМИ.

«Русал» - градообразующее предприятие в Саяногорске, сокращение сотрудников сильно ударит по жителям города, пишет Reuters.

«Здесь все, вся жизнь этого города, зависит уже от Русала», – приводит агентство слова Евгения Иванова, экс-сотрудника Саяногорского завода, который теперь работает в частной компании, также от него зависимой.

По его мнению, город «просто умрет», если что-то произойдет с заводом.

Другой работник, проработавший на заводе более шести лет, заявил, что правительству нужно вмешаться в ситуацию.

Источник в Минфине заявил, что у правительства нет другого выхода, кроме как помочь «Русалу», чтобы избежать шахтерских забастовок, подобных протестам 90-х годов.

Саяногорск – один из 319 моногородов в России.

В городе два техникума, и практически все выпускники потом идут работать на предприятия «Русала», сказал один инженер завода. По мнению работников, в случае сокращения люди уедут из города.

При этом «Русал» также выделяет серьезные деньги на благоустройство регионов, в которых работает. В Саяногорске грантовые конкурсы гражданских проектов «Русала» позволили построить спортивные и социальные объекты, сообщили работники завода агентству, также на средства компании построена единственная больница в городе, два детских сада, санаторий, спортивные центры и церковь.

Саяногорский алюминиевый завод – третий по величине завод по выплавке металла в России.

Ранее в понедельник сообщалось, что США могут снять санкции с компании «Русал» в случае, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, в том числе против «Русала» и Дерипаски. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как может спастись «Русал» в условиях санкций со стороны США.