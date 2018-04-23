Школьницы в Сыктывкаре сняли на видео избиение и издевательства над сверстницей

В Сыктывкаре две школьницы избивали и таскали за волосы восьмиклассницу, после избиения заставив ее встать на колени и извиниться.

Инцидент произошел около 17.00 в воскресенье, сообщает PG11. По словам очевидца, одна из девочек обвинила одноклассницу в том, что она чем-то обидела молодого человека одной из ее подруг. Пострадавшую увели в один из дворов по улице Коммунистической в Сыктывкаре, где на нее напали две школьницы.

Девочки избивали свою жертву руками, ногами, таскали за волосы. Остальные подростки стояли рядом и снимали расправу на видео.

Когда подростки закончили бить жертву, они усадили ее на колени и заставили извиниться за свои слова.

Очевидец рассказал, что немного знаком с зачинщицей избиения. По его словам, девочка уже не первый раз избивает людей, курит и пьет. Она якобы распространяла видео избиения среди всех своих знакомых и хвасталась тем, что побила свою одноклассницу.