Звезды футбола накрасились красной помадой

Игроки итальянских клубов серии А («Ювентус» и «Наполи») использовали красную помаду для привлечения внимания к теме домашнего насилия.

В рамках кампании, организованной итальянской организацией WeWorldOnlus, ассоциацией лиг и игроков, использование красной помады должно было помочь в осведомлении итальянских граждан о бытовом насилии. Помимо этого, инициатива нашла свое отражение и в социальных медиа путем использования хэштега #unrossoallaviolenza (красная карточка насилию).

По сообщениям CNN, в ней приняли участие такие футболисты, как капитан «Наполи» Марек Гамшик, а также нападающий «Лацио» и главный бомбардир серии А Чиро Иммобиле.

Матч «Ювентус» – «Наполи» закончился победой неаполитанцев со счетом 1:0. Судьбу игры решил защитник «Наполи» Калиду Кулибали, забивший гол в ворота миланцев на 90 минуте. Эта победа позволила неаполитанцам сократить отставание от «Ювентуса» до одного очка за четыре тура до окончания чемпионата.