Умер экс-басист группы «Сектор газа»

Бывший бас-гитарист известной рок-группы «Сектор газа» 53-летний Сергей Тупикин ушел из жизни в Воронеже.

Как сообщил РИА «Новости» представитель воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, Сергей Тупикин умер 23 апреля. Причину смерти музыканта он не раскрыл, пояснив, что все будет указано в справке, которую отдадут родственникам.

Сергей Тупикин был бас-гитаристом группы «Сектор газа» на концертах группы с 1989 по 1993 годы.

На сайте поклонников группы «Сектор газа» сказано, что в конце лета 2011 года неизвестные избили музыканта возле дома. По информации СМИ, после этого он перенес несколько операций и стал инвалидом.