НАСА обнаружило необычные отверстия во льду Арктики

Ученые обнаружили в Арктике загадочные воронки во льду, происхождение которых до сих пор неизвестно.

Отверстия во льду обнаружил самолет с научным оборудованием миссии НАСА Operation IceBridge, который занимался измерением льда, сообщает «Ридус».

Согласно зафиксированным данным, льда стало меньше в сравнении с показателями 2013 года. При измерении льда ученые заметили, что на нем появились крупные округлые воронки, которых ранее не было на этом участке.

«Мы наблюдали эти округлые образования во льду в течение нескольких минут. Ничего подобного я никогда не видел», – рассказал гляциолог Джон Зонтаг.

Сначала ученые предположили, что это могут быть тюленьи лунки, но при тщательном рассмотрении снимков стало понятно, что отверстия слишком велики для животных. К тому же лед, в котором обнаружили воронки, образовался за последний сезон.

По словам ученых, такой лед очень легкий и между слоями может образоваться пространство с водой – разводье. Из-за хрупкости лед может крошиться и сбиваться в комки, которые видны по краям лунки, предположили сотрудники НАСА.

Также воронки могут быть вызваны столкновением льдин.