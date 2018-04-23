В ЕС решили защищать информаторов

Еврокомиссия представила проект закона о защите информаторов и журналистов от судебного преследования и профессиональных взысканий, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представивший проект новой директивы ЕК.

«Еврокомиссия намерена защитить лиц, которые раскрывают властям информацию о корпоративных нарушениях европейских норм», – передает его слова ТАСС.

По его словам, речь идет о нормах европейского права в самых различных сферах: защита прав потребителя, продовольственная безопасность, конкуренция, экология, безопасность – в первую очередь, в транспортной и ядерной сфере.

Отметим, что в 2015 году Европарламент призывал страны Евросоюза, в частности, прекратить какое-либо преследование Эдварда Сноудена «в знак признания его статуса информатора об опасности и международного защитника прав человека».