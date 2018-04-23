В Кремле не смотрели обращение главы Серпуховского района Подмосковья

В Кремле не смотрели видеообращение главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к президенту Владимиру Путину.

«Нет, к сожалению, мне нечего сказать по этой теме», – передает ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В обращении Шестун заявил, что его отставки якобы добивается глава Московской области Андрей Воробьев. По словам Шестуна, недовольство в его адрес вызвано тем, что он выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и доставки мусора из Москвы на местный полигон «Лесная».

В начале апреля Шестун заявил об обысках, прошедших в администрации Серпуховского района и местном дворце спорта «Надежда», где на середину месяца планировался митинг против мусорного полигона «Лесная».