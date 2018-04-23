Парижский террорист Абдеслам получил 20 лет тюрьмы

Суд в Бельгии приговорил последнего из оставшихся в живых организаторов парижских терактов 2015 года Салаха Абдеслама к 20 годам тюрьмы за вооруженное сопротивление полиции и покушение на жизнь сотрудников полиции.

«Суд признал виновным подсудимого Салах Абдеслама и [его сообщника] Суфьяна Айри в вооруженном сопротивлении сотрудникам полиции и покушении на жизнь сотрудников полиции при отягчающих вину обстоятельствах. Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы», – передает ТАСС приговор суда.

Суд признал также, что Абдеслам и его сообщник причастны к стрельбе и их действия носили «террористический характер», передает РИА «Новости».

В настоящее время судья продолжает зачитывать материалы уголовного дела, что, по оценкам журналистов, может занять до четырех часов.



Ранее председатель суда первой инстанции Брюсселя Люк Эннар сообщил в распространенном заявлении, что судебное заседание, вероятно, пройдет в отсутствие главного подсудимого, так как в настоящий момент он находится в парижской тюрьме.



Абдеслам был задержан в брюссельской эмигрантской коммуне Моленбек в ходе спецоперации 19 марта по подозрению в причастности к терактам в Париже.

Напомним, в октябре 2016 года адвокаты главного подозреваемого в подготовке парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама, находящегося под стражей во Франции, отказались от его дальнейшей защиты.