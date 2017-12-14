Китайский пограничник перепутал Лолиту с мужчиной

Певица Лолита Милявская рассказала подписчикам о сложностях, с которыми столкнулась при переходе через китайскую границу. По ее словам, пограничники не поняли, мужчина она или женщина, а ее шутка сбила их еще больше.

Российская певица Лолита Милявская в рамках гастролей приехала в Благовещенск, перейдя через российско-китайскую границу.

По ее словам, у пограничников были трудности с ее идентификацией: они не могли понять, мужчина перед ними или женщина. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

«Переводчик мне сказал: «Ты мужчина или женщина?», на что я сказала, что мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть. После этого они не могли перевести все, что я сказала, и задержали меня еще на пять минут. Вот так весело я перешла китайскую границу», – сообщила певица.

Ранее Лолита Милявская заявила, что нашла своего старшего троюродного брата в Кургане.