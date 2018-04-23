Тело сотрудника СИЗО обнаружено у подъезда жилого дома в Химках

Тело сотрудника изолятора временного содержания обнаружено в Химках, сообщила старший помощник руководителя подмосковного СУ СК Ольга Врадий.

«В ночь на 23 апреля возле подъезда дома, расположенного в г.о. Химки, обнаружено тело 46-летнего сотрудника ИВС УМВД России по городскому округу Химки с ссадинами на лбу и подбородке, а также кровоподтеками на шее», – передает РИА «Новости» слова Врадий.

По одной из версий, полицейский умер от удушения или от удара об асфальт при падении. Точную причину смерти назовут эксперты.

На причастность к совершению преступления проверяется муж женщины, с которой сожительствовал погибший сотрудник СИЗО.

По итогам допросов и по результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.