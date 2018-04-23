Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе

Россиянам на этой неделе предстоит работать шесть дней вместо пяти, а затем наступят четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня весны и труда, сообщили в пресс-службе Роструда.

«Выходной переносится с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля. Благодаря переносу, в праздник Весны и Труда граждане отдохнут четыре дня – с 29 апреля по 2 мая», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В Роструде добавили, что, согласно Трудовому кодексу, рабочий день в субботу, 28 апреля, который предшествует выходному, должен быть короче на один час.