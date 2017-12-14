Украинский министр объяснил «бесплатные» роды жены в США

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил на обвинения в предательстве, которые посыпались на него после рождения дочери в США.

По словам украинского чиновника, роды в США не были запланированы и на протяжении всей беременности его супруга состояла на учете в киевском роддоме. Чиновник заверяет, что его жена выехала в США на Нью-Йоркскую неделю моды, но во время пребывания за границей женщина заболела, и врач запретил ей лететь обратно из-за угрозы здоровью ребенка.

«Я понимаю, что последние несколько лет много людей прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы найти «мои офшоры», сокровища, схемы. Потому что они именно так бы работали на моей должности, и именно поэтому страна полна нищих, ведь «золотая тысяча» на руководящих постах или около них не могла перестать воровать. К огромному сожалению этих людей, моего персонального обогащения от моего пребывания на этой должности не будет. Это моя принципиальная позиция», – написал Омелян в Facebook.

Он добавил, что все расходы оплачивал из собственного бюджета, а за роды якобы и вовсе платить не пришлось, так как супруга оформила бесплатный полис медицинского страхования в штате Нью-Йорк.

Стоит отметить, что позже Омелян удалил пост в Facebook.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на заявление министра. Многие пожелали здоровья ребенку, но некоторым оправдания Омеляна показались неубедительными. Другие вспомнили, что еще один ребенок министра также был рожден в США.

Часть также усомнилась в существовании бесплатного медицинского страхования в США.

«Не стоит всех считать за идиотов. Думаю, американских налогоплательщиков должен заинтересовать тот факт, что успешная бизнес-леди, являющаяся женой не менее успешного министра «реформаторского» украинского правительства, воспользовалась бесплатной страховкой Медикейд штата Нью-Йорк для оплаты родов в США. Страховка эта предназначена для американцев с низким доходом, либо без оного. И действительно иногда покрывает нужды туристов, не имеющих достаточного дохода, чтоб заплатить за какие-то непредвиденные медицинские расходы, которые не покрывает обычная медицинская страховка, которую покупает обычный турист. А еще интересно было бы прочитать название госпиталя, который знаменитые украинцы выбрали для родов. Не думаю, что это что-то типа Кони-Айленд. Судя по маршрутам прогулок Светланы, речь идет о каком-то респектабельном госпитале в Манхэттене», – прокомментировала произошедшее жительница США.