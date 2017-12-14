Украинский министр объяснил «бесплатные» роды жены в США

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23 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:16  |  vz.ru
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
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Русские «санкции» ударили по самому уязвимому месту Финляндии

«Путин, ты зачем же так жестоко, а? Финны – они же практически как дети, а ты вот так?»Фото: Jeff J Mitchell UK/Reuters
В Финляндии национальная трагедия: Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами. Эта мера больно бьет по обывателю, так как пьют финны неприлично много, а из-за высоких цен внутри страны вынуждены закупаться за границей. Но почему в благополучной Финляндии так много алкоголиков и каково место России в финской культуре пития? Подробности...
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Интересы России в Ливии защищены хитрой политикой

Западные и арабские СМИ настаивают, что Москва уже давно вооружает армию Хафтара Фото: Esam Al-Fetori/Reuters
И у Москвы, и у держав, которые с ней конкурируют, есть серьезные экономические интересы в Ливии. Порты там слишком прибыльны и удобны, а нефть слишком легко добывать, чтобы за все за это не бороться. Но что будет теперь, когда главный союзник России в Ливии – фельдмаршал Хафтар – рискует уйти из большой политики? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Ленина можно назвать могильщиком права

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
Вместо судебной системы, сформированной реформой 1864 г., с ее принципами объективности, состязательности, открытости и гуманизма, доминирующим стал принцип «революционной целесообразности». Последствия «расхлебываем» до сих пор. Подробности...
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Не был Ленин святым, не был и демоном

Сергей Лукьяненко, писатель
Коммунистическая идеология, вполне возможно, спасла Россию. История сослагательного наклонения не знает, но кудрявый Володя Ульянов оказался в (не)нужном месте и в (не)нужное время. Но жить с ней постоянно оказалось невозможно. Подробности...
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Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»

Антон Крылов, журналист
«Осажденная крепость», даже если ей удается выстоять в течение долгого времени, обречена. Поэтому если Ирина Алкснис права и данная концепция выбрана кем-то влияющим на будущее страны, то ее (концепцию) нужно срочно менять. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Украинский министр объяснил «бесплатные» роды жены в США

             23 апреля 2018, 09:52
          Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил на обвинения в предательстве, которые посыпались на него после рождения дочери в США.

          По словам украинского чиновника, роды в США не были запланированы и на протяжении всей беременности его супруга состояла на учете в киевском роддоме. Чиновник заверяет, что его жена выехала в США на Нью-Йоркскую неделю моды, но во время пребывания за границей женщина заболела, и врач запретил ей лететь обратно из-за угрозы здоровью ребенка.

          «Я понимаю, что последние несколько лет много людей прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы найти «мои офшоры», сокровища, схемы. Потому что они именно так бы работали на моей должности, и именно поэтому страна полна нищих, ведь «золотая тысяча» на руководящих постах или около них не могла перестать воровать. К огромному сожалению этих людей, моего персонального обогащения от моего пребывания на этой должности не будет. Это моя принципиальная позиция», – написал Омелян в Facebook.

          Он добавил, что все расходы оплачивал из собственного бюджета, а за роды якобы и вовсе платить не пришлось, так как супруга оформила бесплатный полис медицинского страхования в штате Нью-Йорк.

          Стоит отметить, что позже Омелян удалил пост в Facebook.

          Пользователи соцсети по-разному отреагировали на заявление министра. Многие пожелали здоровья ребенку, но некоторым оправдания Омеляна показались неубедительными. Другие вспомнили, что еще один ребенок министра также был рожден в США.

          Часть также усомнилась в существовании бесплатного медицинского страхования в США.

          «Не стоит всех считать за идиотов. Думаю, американских налогоплательщиков должен заинтересовать тот факт, что успешная бизнес-леди, являющаяся женой не менее успешного министра «реформаторского» украинского правительства, воспользовалась бесплатной страховкой Медикейд штата Нью-Йорк для оплаты родов в США. Страховка эта предназначена для американцев с низким доходом, либо без оного. И действительно иногда покрывает нужды туристов, не имеющих достаточного дохода, чтоб заплатить за какие-то непредвиденные медицинские расходы, которые не покрывает обычная медицинская страховка, которую покупает обычный турист. А еще интересно было бы прочитать название госпиталя, который знаменитые украинцы выбрали для родов. Не думаю, что это что-то типа Кони-Айленд. Судя по маршрутам прогулок Светланы, речь идет о каком-то респектабельном госпитале в Манхэттене», – прокомментировала произошедшее жительница США.


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