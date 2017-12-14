Названо условие возвращения рубля к прежнему курсу

Глава Минфина Антон Силуанов уверен, что курс российской национальной валюты вернется к прежним значениям, если Вашингтон не введет новых санкций против Москвы.

«Сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился, нашел новое равновесное положение и, уверен, что если не будет каких-то дополнительных ограничений к нашим предприятиям, то курс вернется к своим прежним значениям», – сказал Силуанов в интервью RT.

Он пояснил, что «после введения санкций возникла нервозность у инвесторов», которые «в первые дни решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы». «Тем не менее сегодня ситуация выправляется. Мы видим, что курс рубля укрепился», – добавил министр.

Он также отметил, что попавшие под новые санкции США компании запросили у правительства финансовую поддержку на сумму порядка 100 млрд рублей. По его словам, помощь этим компаниям может быть оказана со стороны Промсвязьбанка в виде авансового финансирования.

«Помощь может быть оказана в виде закупки продукции, предположим, автобусов, или каких-то автомобилей для коммунального хозяйства, которые выпускаются этими компаниями. Такого рода помощь – мы не собираемся давать денег в капитал. В первую очередь, эта помощь действительно должна быть направлена на поддержку трудовых коллективов, которые там работают. Потому что вопросы занятости, заработной платы, безусловно, беспокоят правительство», – пояснил он, передает РИА «Новости».

Министр также заявил, что кабмин в ближайшее время создаст при одном из ведомств специальную структуру, для взаимодействия с попавшими под санкции компаниями и помощи им.

«Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», – сказал глава Минфина.

21 апреля министры финансов России и США Антон Силуанов и Стивен Мнучин провели переговоры на полях весенней сессии руководящих органов МВФ в Вашингтоне, в ходе которых обсудили санкционную тематику.

Перед этим Мнучин заявил, что, по мнению администрации Дональда Трампа, последние антироссийские санкции якобы достигли желаемого Вашингтоном эффекта.