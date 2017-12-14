Польша собралась защищаться от России советскими зенитками

В случае потенциальной «войны с Россией» Польша будет защищаться от ракет и самолетов советским оружием, пишут западные СМИ.

Как отмечает National Interest, небо над Польшей до сих пор охраняется советскими вооружениями наряду с национальными разработками.

По данным издания, на вооружении польской армии до сих пор стоят советские зенитные комплексы С-60, разработанные еще в 40-х годах прошлого века. Кроме них используются ЗУ-23-2, принятых на вооружение армией СССР в 1960 году, передает РИА «Новости».

Впрочем, издание отмечает, что вскоре Польша получит американскую Patriot, которую будет проблематично интегрировать с существующей в Польше системой противовоздушной обороны.

Напомним, 28 марта 2018 года Польша заключила контракт на поставку американских систем Patriot.

Ранее СМИ сообщали, что Польша потребовала у США технологии систем Patriot под угрозой отказа от ракет. О договоренности поставок систем ПВО Patriot в Польшу министр обороны Польши Антоний Мачеревич объявил в начале июля.

Глава польского МИДа Витольд Ващиковский заявил, что цель приобретения Варшавой систем противоракетной обороны Patriot заключается в том, чтобы защитить, как минимум, три точки.