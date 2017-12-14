Стало известно о скором выходе в море первого построенного в Китае авианосца

В ближайшие дни первый построенный в Китае авианосец выйдет в море, сообщают военные источники.

South China Morning Post пишет, что выход в море и начало ходовых испытаний приурочены к 69-й годовщине создания ВМС НОАК, которая отмечается 23 апреля. Когда именно корабль выйдет в море, зависит от текущих гидрологических условий, передает ТАСС.

Планируется проверить прочность корпуса корабля (использовалась сталь нового образца), базовые функции авианосца и его систем.

С 20 по 28 апреля решено закрыть для судоходства три участка в Бохайском заливе Желтого моря, которые находятся у верфи.

Во вторник, как сообщают источники, был произведен пробный запуск двигателя авианосца.

У корабля еще нет официального названия. Сейчас он известен как «тип 001A».