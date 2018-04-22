США «значительно продвинулись» в доработке иранской сделки

Вашингтон продвинулся в переговорах с «европейской тройкой» о выработке дополнительного соглашения к иранской ядерной сделке, сообщил представитель американской администрации на полях встречи глав МИД G7 в Торонто.

«Мы ведем переговоры с европейцами с января, с «европейской тройкой». И мы добились значительного прогресса», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя администрации США. Он отметил, что «это еще не конец».

Американский чиновник, имя которого не уточняется, сообщил, что переговоры с «тройкой» – Британией, Францией и Германией – будут предметом переговоров глав МИД «большой семерки».

Ранее в воскресенье член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от выхода из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.