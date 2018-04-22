Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

В воскресенье возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю прекращения огня.

«Сегодня после проведения запланированных ранее работ по расконсервации и запуску Донецкой фильтровальной станции возобновлена работа фильтровальной станции в полном объеме», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что запущена станция в 15.30, она заработала на полную мощность.

Процесс запуска прошел в штатном режиме, хотя представительство ДНР в СЦКК фикисировало нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

В пятницу сообщалось, что в оставшейся без воды Авдеевке запаса хватит на четыре дня.

Напомним, во вторник автобус с сотрудниками компании «Вода Донбасса» попал под прицельный обстрел, ранения получили пять человек. После этого работа на предприятии остановилась, персонал был эвакуирован.