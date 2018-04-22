ЕСПЧ присудил осужденным за беспорядки нацболам 300 тыс. евро

Европейский суд по правам человека присудил 300 тыс. евро 24-ем активистам запрещенной в России Национал-большевистской партии* (НБП), осужденным в 2005 году за массовые беспорядки в здании справочной администрации президента России.

Как сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский, ЕСПЧ признал, что в отношении 24 заявителей «было нарушено право на свободу слова, свободу собрания и на справедливое судебное разбирательство». «ЕСПЧ присудил в качестве компенсации каждому из них по 12,5 тыс. евро», – сообщил адвокат.

8 декабря 2005 года Тверской суд Москвы приговорил 39 активистов НБП, участвовавших в так называемой акции протеста, на сроки от 1,5 до 3,5 лет лишения свободы, признав всех их виновными по ч.2 ст. 212 («Участие в массовых беспорядках»). С исками в ЕСПЧ обратились 24 из 39 осужденных.

В середине февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал право Киева не платить жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей пенсии.