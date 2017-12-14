Жители Тулы возмутились установленным на могиле огромным баннером

В Туле на кладбище на одной из могил установили огромный рекламный щит с изображением похороненного там полицейского; родственники других усопших требуют убрать баннер, в противном случае будет подан иск в суд.

Баннер установили родственники умершего, чтобы было легче найти могилу. Родственники других покойных, которые захоронены рядом, возмутились этим. Они считают, что щит нарушает «эстетические нормы мест захоронений» и показывает «превосходство этого умершего над другими», сообщает Telegram-канал Mash.

Администрация кладбища выдала предписание на демонтаж конструкции, в противном случае дело будет передано в суд, сообщает Ura.ru.