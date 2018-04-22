Американский самолет экстренно приземлился в Японии с неисправным двигателем

Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в японском столичном аэропорту Нарита после того, как у него была зафиксирована неисправность в работе двигателя, сообщает агентство Киодо.

Самолет следовал из Лос-Анджелеса в Шанхай. В полете была зафиксирована неисправность в работе двигателя. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Японии, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе в США у пассажирского самолета взорвался двигатель. Лайнер удалось посадить, но один пассажир скончался.