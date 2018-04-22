Подо Львовом пьяный прокурор насмерть задавил пешехода

В селе Торчиновичи Львовской области Украины в пятницу прокурор Мостисткой районной прокуратуры в пьяном виде задавил местного жителя, который от полученных травм скончался на месте.

Погибший – мужчина 1954 года рождения. Инцидент произошел около 21.50 на автодороге Львов-Самбор-Ужгород. Прокурор оказался пьяным, в его организме обнаружено 1,2 промилле алкоголя, передает УНИАН.

Прокурор Львовской области Юрий Квяткивский подтвердил факт пребывания за рулем автомобиля прокурора Мостиской районной прокуратуры, но не стал сообщать детали.

В нацполиции сообщили, что наезд совершил 29-летний житель города Самбор, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-2114.