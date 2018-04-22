В Индии разрешили казнить насильников детей

В отношении насильников малолетних в Индии будет применяться смертная казнь, решение на этот счет принял индийский парламент, сообщает Би-би-си.

Смертная казнь коснется тех, кто совершил насилие в отношении ребенка до 12 лет, передает «Интерфакс».