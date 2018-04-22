Во Франции найден золотой ковчег с сердцем королевы Анны Бретонской

Французская полиция провела операцию по задержанию подозреваемых в краже золотого ковчега с сердцем королевы Анны Бретонской, в ходе которой обнаружила историческую реликвию, считающуюся шедевром ювелирного искусства XVI века, сообщает Agence France-Presse.

Операция была проведена на западе страны, близ портового города Сен-Назер. Подозреваемые, которым оказалось 22 и 23 года, были взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в создании преступной группировки и похищении культурных ценностей Франции, передает ТАСС.

Золотой ковчег был украден в ночь на 15 апреля из Археологического музея имени Тома Добре в Нанте. Кроме изящного золотого футляра с останками сердца королевы злоумышленники похитили также золотую индуистскую статуэтку и коллекцию старинных монет. Преступникам удалось скрыться, хотя сработала охранная сигнализация. Статуэтка и монеты также найдены полицией.

Совета департамента Атлантическая Луара, который владеет музеем, подчеркнул, что ковчег «является поистине бесценным экспонатом» и частью истории Франции. «Королева Анна Бретонская пожелала, чтобы ее сердце упокоилось рядом с прахом ее родителей. Спасенное от уничтожения после Революции, оно хранилось в музее имени Добре с 1886 года», – говорится в заявлении местных властей.

Анна Бретонская – единственная дважды коронованная женщина в истории Франции. Она была женой двух сменивших друг друга королей: Карла VIII и Людовика XII. После смерти Анну захоронили в королевской усыпальнице в Сен-Дени под Парижем. Сердце же королевы положили в золотой сосуд и хранили в семейной гробнице в Нанте как символ верности Бретани, герцогиней которой она была до того, как стать королевой Франции.

Напомним, в конце 2015 года на одном из аукционов в Лондоне на продажу выставили кольцо национальной героини Франции Жанны д'Арк.