Во Франции найден золотой ковчег с сердцем королевы Анны Бретонской

Взгляд
22 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 04:41  |  vz.ru
Разделы

Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
Перейти а раздел…

С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
Перейти а раздел…

На случай нештатных ситуаций при параде 9 мая у летчиков есть особый план

Если машина откажет прямо над Кремлем, летчик обязан постараться спланировать на Москву-рекуФото: Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
В Москве стартовала подготовка к параду Победы. По поводу оправданности воздушной его части некоторые военные летчики выражают сомнение. Стоит ли вообще летать над столицей? Нет ли в этом потенциальной угрозы как для летчиков, так и для населения? И что должен делать летчик в случае нештатных ситуаций над центром многомиллионного города? Подробности...
Перейти а раздел…

Отказ КНДР от ядерных испытаний стал приманкой для Трампа

Ким Чен Ын знает толк в «ядерной» дипломатииФото: KCNA/Reuters
Северная Корея приостановила ядерные испытания и пуски баллистических ракет. Такое решение принято лидером страны Ким Чен Ыном и правящей партией. Сейчас страна находится под гнетом международных санкций и ее контакты с внешним миром сильно ограничены. По мнению экспертов, Ким сделал дипломатический шаг навстречу предстоящим переговорам с Дональдом Трампом. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»

Антон Крылов, журналист
«Осажденная крепость», даже если ей удается выстоять в течение долгого времени, обречена. Поэтому если Ирина Алкснис права и данная концепция выбрана кем-то влияющим на будущее страны, то ее (концепцию) нужно срочно менять. Подробности...
Обсуждение: 93 комментария

Для либералов это нож в сердце

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН

Дмитрий Родионов, политолог
Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В ЦФО без электричества остались около 900 населенных пунктов
          В Киеве признали невозможность вернуть КрымЭксперты ОЗХО посетили одно из мест «химатаки» в сирийской ДумеКудрин отказался помогать пострадавшим от санкций миллиардерамУкраинский гимнаст объяснил получение российского гражданства
          В Сети высмеяли демонстративные учения украинских ВМС на границе с КрымомСавченко досадила Украине полностью в рамках законаЛукашенко на субботнике научил правильно употреблять алкогольУкраденную барокамеру Гагарина пустили на металлолом
          Захарова объяснила подоплеку иска Демпартии США к РоссииРоссийскую велогонщицу сбили насмертьНемецкий политик ехидно объяснил нападки Киева на ЯМЭФПеред смертью актриса Нина Дорошина кричала о помощи

          Главная тема


          Отказ КНДР от ядерных испытаний стал приманкой для Трампа

          спустя 11 дней


          Москва раскритиковала работу экспертов ОЗХО в Сирии

          Трогательные письма


          Британцы извинились перед посольством России за политику Лондона

          «Пытливый» и «Сметливый»


          В Средиземное море вошли два российских боевых корабля

          армия и вооружения


          При создании оружия «направленной энергии» достигнута «переломная точка»

          После ракетного удара США


          Позиция России по поставкам С-300 Сирии изменилась

          транзитные возможности


          Предсказан еще один удар России по латвийским портам

          пытки и казни


          Госдеп США обвинил Украину в коррупции и нарушении прав человека

          битва за сирию


          Чем способен ответить американской армаде российский военно-морской флот

          «кому нужна эта Армения!»


          Армен Асриян: Не вами собрано – не вам и разбазаривать. Не можешь помочь – хотя бы не навреди

          концепция «осажденной крепости»


          Ирина Алкснис: Почему Россия вообще должна кого-то уговаривать и в чем-то убеждать?

          Запрет лекарств из США


          Сергей Худиев: У нас очень небольшие возможности наказать США, нанеся им экономический ущерб

          на ваш взгляд


          Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?

          Во Франции найден золотой ковчег с сердцем королевы Анны Бретонской

          22 апреля 2018, 02:55

          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати

          Французская полиция провела операцию по задержанию подозреваемых в краже золотого ковчега с сердцем королевы Анны Бретонской, в ходе которой обнаружила историческую реликвию, считающуюся шедевром ювелирного искусства XVI века, сообщает Agence France-Presse.

          Операция была проведена на западе страны, близ портового города Сен-Назер. Подозреваемые, которым оказалось 22 и 23 года, были взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в создании преступной группировки и похищении культурных ценностей Франции, передает ТАСС.

          Золотой ковчег был украден в ночь на 15 апреля из Археологического музея имени Тома Добре в Нанте. Кроме изящного золотого футляра с останками сердца королевы злоумышленники похитили также золотую индуистскую статуэтку и коллекцию старинных монет. Преступникам удалось скрыться, хотя сработала охранная сигнализация. Статуэтка и монеты также найдены полицией.

          Совета департамента Атлантическая Луара, который владеет музеем, подчеркнул, что ковчег «является поистине бесценным экспонатом» и частью истории Франции. «Королева Анна Бретонская пожелала, чтобы ее сердце упокоилось рядом с прахом ее родителей. Спасенное от уничтожения после Революции, оно хранилось в музее имени Добре с 1886 года», – говорится в заявлении местных властей.

          Анна Бретонская – единственная дважды коронованная женщина в истории Франции. Она была женой двух сменивших друг друга королей: Карла VIII и Людовика XII. После смерти Анну захоронили в королевской усыпальнице в Сен-Дени под Парижем. Сердце же королевы положили в золотой сосуд и хранили в семейной гробнице в Нанте как символ верности Бретани, герцогиней которой она была до того, как стать королевой Франции.

          Напомним, в конце 2015 года на одном из аукционов в Лондоне на продажу выставили кольцо национальной героини Франции Жанны д'Арк.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............