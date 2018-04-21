Савченко досадила Украине полностью в рамках закона

Депутат Верховной рады Надежда Савченко призвала всех желающих потребовать встречи с ней у службы безопасности Украины, сообщила пресс-секретарь политика Татьяна Проторченко.

Савченко начала бессрочную акцию «Требую встречи с народным депутатом». В заявлении говорится о том, что украинцы лишены права на прием и обращение к депутату Савченко, вопреки конституции страны, закону «О статусе народного депутата Украины» и закону «Об обращениях граждан», написала Проторченко в Facebook.

Всех неравнодушных депутат призывает написать заявление в следственный отдел СБУ с требованием о встрече с народным депутатом. Образец заявления также опубликован на странице Проторченко в соцсети.

Напомним, в пятницу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил удивление по поводу лицемерия западных стран по отношению к Савченко.

В среду Савченко доставили в суд для принудительного получения биологических образцов. В прошлую пятницу она приостановила голодовку, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф.

В начале марта Савченко арестовали в связи с подозрениями в подготовке теракта в Верховной раде. В ответ она объявила голодовку.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.