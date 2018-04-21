Мединский рассказал, что сейчас читает

На открытии всероссийской акции «Библионочь» министр культуры Владимир Мединский поведал о своих литературных предпочтениях.

Мединский открыл акцию «Библионочь», в которой впервые приняли участие все регионы, передает ТАСС.

Министр сообщил, что сейчас читает три книги одновременно: «История русской культуры XX века» Соломона Волкова, собрание трудов ученых о Боге и произведение иностранного автора о России

Мминистр рекомендовал всем перечитывать классику, отметив, что сам недавно читал с детьми «Капитанскую дочку» Александра Пушкина.