В массовых стычках протестующих с полицией в Мадагаскаре пострадали 17 человек

В Мадагаскаре проходят массовые акции протеста оппозиции против нового закона о выборах, в результате стычек с полицией погиб один человек и пострадали 16 митингующих.

«К нам привезли одного раненого, но мы уже ничего не смогли сделать для него», – рассказала директор больницы Андрианавалона Оливат Ракото, передает Reuters.

По ее словам, всего в госпиталь привезли 17 человек с полудня до 15.00 (по местному времени).

Ракото не смогла сообщить, какие травмы получали протестующие, однако очевидцы рассказали, что некоторые из них травмировались из-за слезоточивого газа.

Сотни протестующих собрались в центре Антананариву в субботу утром, чтобы протестовать против законов, которые были приняты парламентом в начале апреля. Полиция атаковала митингующих слезоточивым газом.