В столкновении лодок-драконов в Китае погибли 11 человек

В Китае при столкновении двух лодок на реке в округе Гуйлинь погибли 11 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Две лодки, украшенные в виде драконов, потеряли управление во время подготовки к соревнованиям, посвященным Празднику лета в округе Гуйлинь на юге Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на власти округа.

Сообщается, что от столкновения лодки перевернулись. В воду упали 57 человек, 40 человек смогли спастись самостоятельно или с чьей-то помощью. Пять пострадавших госпитализированы. Еще шестеро числятся пропавшими без вести, 11 человек погибли.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Уточняется, что организаторы не уведомили местные власти о проведении тренировки. Двое из них задержаны.