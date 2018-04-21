В Госдуме разъяснили смысл признания Киева в неспособности отобрать у России Крым

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал признание Киева в том, что украинская власть не в состоянии отобрать Крым у России.

«Последние два дня руководство Украины делает заявление за заявлением, в которых косвенно подтверждает, что Крым – это Россия», – заметил Белик, напомнив слова украинского президента Петра Порошенко и замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки.

«Окно Овертона становится все шире, ведь заявление по паспортам – это отречение от иллюзий, что крымчане захотят сами вернуться в состав Украины. Слова Туки о неспособности повлиять на Россию в территориальных вопросах из этой же оперы. Точка невозврата пройдена», – сказал он в комментарии RT.

Белик также добавил, что украинским властям осталось только задокументировать данный факт, чтобы наконец приступить к серьезному диалогу с Россией.

По словам депутата, Тука сделал «отличное» и «своевременное» заявление. «От признания своего бессилия остался буквально маленький шажок до признания Севастополя и Крыма частью России со стороны официального Киева», – заметил он.

Напомним, Тука заявил, что Украина неспособна вернуть Крым. В свою очередь Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, которым предлагается лишать украинского гражданства тех, кто принял участие в выборах в Крыму.

Тем временем Крым стал жить лучше, чем когда-либо в составе Украины.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.