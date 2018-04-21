Дзюба не захотел отдавать миллионы за игру против «Зенита»

Нападающий российского «Арсенала» Артем Дзюба, арендованный у «Зенита» до конца сезона, решил принять участие в матче 27-го тура РФПЛ против санкт-петербургской команды, однако собирается выплатить только половину суммы для выхода на поле.

При этом он рассчитывает на помощь тульского клуба.

Так, футболист готов отдать половину суммы от той, которая необходима для его выхода на поле в игре с командой Роберто Манчини, – это около 5 млн из требуемых 10 млн, сообщает «Чемпионат.com».

В данный момент руководство «Арсенала» оценивает целесообразность выплаты этой суммы «Зениту» за участие форварда в матче.