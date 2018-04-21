Россиянина задержали в Осло

Россиянина с чеченскими корнями задержали в Осло по подозрению в незаконном обороте взрывчатых веществ и задержан, передает норвежское информационное агентство NTB.

Уточняется, что задержание произошло вечером в четверг после обыска в одной из квартир города. Мужчине около 40 лет и он известен в полиции, передает РИА «Новости».

Основанием для задержания россиянина стал обнаруженный при обыске квартиры подозрительный предмет.

По данным полиции, задержанный находился в квартире вместе с двумя другими людьми, при этом сам он там не проживает.

Сообщается, что у задержанного есть легкие раны.

Полиция намерена просить суд в Осло о заключении мужчины под стражу. Представитель правоохранительных органов Грете Лиен Метлид сообщила, что россиянина долго допрашивали, однако отказалась уточнить детали того, что удалось выяснить полиции.

Обнаруженный подозрительный предмет, по ее словам, был изучен, о выводах не сообщаются.