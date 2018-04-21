Адвокат Весельницкая подтвердила встречу со следователями сената США

Адвокат Наталья Весельницкая подтвердила, что встречалась со следователями сената США по делу о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы.

«Да, это так», – сказала Весельницкая в ответ на соответствующий вопрос.

Однако она не раскрыла подробностей встречи, передает РИА «Новости».

Напомним, в январе Весельницкая заявила о готовности дать показания американскому конгрессу при условии обеспечения ее безопасности.

В декабре 2017 года Весельницкая, занимавшаяся частным расследованием деятельности управляющей компании Hermitage Capital и ее главы Уильяма Браудера, выразила уверенность, что информацию о ее встрече с сыном президента США Дональдом Трампом готовили и выпустили целенаправленно.