Портман объяснила отказ ехать на еврейскую нобелевскую премию

Американская актриса израильского происхождения Натали Портман заявила, что отказалась от посещения церемонии вручения так называемой еврейской нобелевской премии Genesis из-за того, что в программе мероприятия было запланировано выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Мое решение не участвовать в церемонии премии Genesis было неправильно истолковано. Позвольте мне самой все сказать. Я решила не участвовать, потому что я не хочу выглядеть тем, кто поддерживает Биньямина Нетаньяху, который должен был выступить с речью на церемонии», – написала актриса в Instagram.

Портман подчеркнула, что «критично относится к израильскому руководству», хотя не является сторонницей движения в пользу экономического и политического бойкота Израиля (BDS), передает РИА «Новости».

Актриса добавила, что заботится об Израиле и «должна противостоять насилию, коррупции, неравенству и злоупотреблению властью».

Ранее сообщалось, что Натали Портман отказалась приезжать в Израиль на церемонию вручения премии Genesis, в результате чего организаторам пришлось отменить мероприятие.