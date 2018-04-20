Путин провел беседу с кубинскими лидерами

Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем и руководителем кубинской компартии Раулем Кастро.

«Президент тепло поздравил Диас-Канеля с избранием на высший государственный пост Кубы и с днем рождения. Пожелал ему крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности. Диас-Канель подчеркнул приверженность курсу на всемерное углубление многоплановых связей с Россией», – сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран акцентировали обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов, прежде всего в области энергетики и транспортной инфраструктуры.

Российская сторона подтвердила готовность оказывать содействие кубинскому руководству в проведении линии на социально-экономическую модернизацию страны.

Путин также высказал искреннюю признательность Кастро за многолетнюю совместную работу и большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой.