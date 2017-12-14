Стало известно о недовольстве Трампа своим помощником из-за звонка Путина

Президента США Дональда Трампа вовремя не проинформировали о звонке президента России Владимира Путина в январе 2017 года, в связи с чем глава Белого дома выразил недовольство Майклом Флинном, занимавшим тогда пост помощника президента по национальной безопасности, пишет Associated Press.

Как сообщает ТАСС, о недовольстве Трампа стало известно из записки экс-директора ФБР Джеймса Коми. В направленном в четверг вечером в Конгресс США документе говорится, что излагаются воспоминания Коми о встрече с Трампом за обедом в Белом доме 28 января 2017 года.

По версии Коми, Трамп пожаловался на то, что у Флинна отсутствовал здравый смысл, поскольку тот безотлагательно не уведомил президента США о звонке Путина. Отмечается, что звонок глава российского государства совершил после инаугурации Трампа.

При этом в копии документа, направленного в Конгресс, имя собеседника Трампа было вычеркнуто.

Ранее Трамп заявил, что Джеймс Коми, уволенный с поста главы ФБР, распространяет ложь в своей книге воспоминаний о работе в системе правоохранительных органов. Напмоним, в середине апреля сообщалось, что Коми написал книгу «Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство», в которой сравнил Дональда Трампа с мафиози.

Майкл Флинн занимал пост помощника президента США по нацбезопасности всего один месяц, он оставил эту должность в феврале 2017 года после того, как он не в полной мере проинформировал американского вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с занимавшим тогда пост посла России в США Сергеем Кисляком.